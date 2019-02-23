مصر | "الداخلية" تنعش خزينة الدولة بـ54 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تنعش خزينة الدولة بـ54 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 54 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي خلال حملات شنتها مباحث الكهرباء والتهرب الضريبي بالاشتراك مع قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، على مدار الأسبوع المنقضي.

وضمت الجهود عن ضبط (70815) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (50,890,602 جنيه ).

كما ضبط (2110) قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها:(185) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (284) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، وضبط (516) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (80) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، (78) قضية فى مجال الجمارك، (237) حالة تحرى مدين ولجان فحص ، و تم التصالح فى (316) قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها (3,082,706 مليون جنيه).

وفى سياق اخر ضبط(41) قضية تهريب ، (610) قضية متنوعة بقطاع أمن الموانى، (3561) قضية ومخالفة فى مجال ( الحفر والتنقيب عن الآثار ، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية ).

وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدا وباشرت النيابة العامة التحقيقات.