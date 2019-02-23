مصر | "الأمن العام" يدك معاقل 77 بؤرة إجرامية.. ويضبط 27 تشكيلا عصابيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يدك معاقل 77 بؤرة إجرامية.. ويضبط 27 تشكيلا عصابيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود عن استهداف (77) بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن " دمياط ، بورسعيد ، الإسماعيلية ، الشرقية" ضبط خلالها (618متهم ) ، (1405) قطعة سلاح نارى عبارة عن ( جرينوف - 139بندقية آلية – 275 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" - 92طبنجة – 898 فرد محلى الصنع – 3271 طلقة مختلفة الأعيرة – 1688 قطعة سلاح أبيض)، وتنفيذ 536991 حكما قضائيا.

وكما ضبط (27) تشكيلاً عصابياً ضموا (104) متهماً ، إرتكبوا (87) حادث سرقة متنوع،(15) سيارة مُبلغ بسرقتها، وتم كشف غموض (62) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، إنتحال صفة ، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (78) متهم، (286) قضية أحداث، (9987) قضية مرافق عامة، (264254) مخالفة مرورية متنوعة، (1477) قضية اتجار في المواد المخدرة ، ضبط خلالها (1586) متهما.

وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدا وباشرت النيابة العامة التحقيقات