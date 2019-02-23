مصر | تأييد أحكام ما بين المؤبد و15 سنة على 18 متهما بـ"أحداث بولاق أبو العلا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأييد أحكام ما بين المؤبد و15 سنة على 18 متهما بـ"أحداث بولاق أبو العلا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة النقض طعون 18 متهما على أحكام السجن المشدد من 15 سنة للمؤبد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بولاق أبو العلا".

وكانت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد لـ88 متهما، وقضت أيضا بالسجن المشدد لمدة 15عامًا على 16 متهما آخرين، مع إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضائهم فترة العقوبة ومصادرة الأحراز وقضت ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

وتقدم بالطعن أمام محكمة النقض 18 متهما من المحكوم عليهم بالسجن من المشدد 15 سنة للمؤبد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.