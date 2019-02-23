مصر | بلاغ ضد الطبيب عادل الباسل لسبه وقذفه أجهزة الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ ضد الطبيب عادل الباسل لسبه وقذفه أجهزة الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقص والدستورية العليا ببلاغ عاجل للنائب العام ضد الطبيب عادل الباسل لسبه وقذفه لكل أجهزة الدولة بأبشع الألفاظ والصفات.

وقال صبري: اعتاد هذا المتطاول المبلغ ضدة التلفظ بأقبح وأقذر الألفاظ علي الدولة المصرية وعلي رئيسها وقضائها وقضاتها وقواتها المسلحة وشرطتها وعلي كل اجهزة الدولة علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) بأبشع الألفاظ والصفات التي يستحيل أن يسردها المبلغ في البلاغ احتراما للجميع والذي يقدمها ضمن حافظة المستندات المرفقة والمؤيدة لبلاغه هذا ملتمسا إصدار امركم العاجل بمنعه من مغادرة البلاد وضبطه وإحضاره والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة .

وقدم صبري المستندات المؤيدة.