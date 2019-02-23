مصر | بعد قليل.. أولى جلسات نظر دعوى وقف فيلم "الضيف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. أولى جلسات نظر دعوى وقف فيلم "الضيف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر بعد قليل، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أولى جلسات الدعوى رقم 244 لسنة 2019 والمقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد إبراهيم عيسى، مؤلف فيلم "الضيف".

وكان "صبري" قد أسس دعواه بطلب وقف عرض الفيلم بعد أن أبدى الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأزهر الشريف اعتراضه على هذا الفيلم بسبب ما تناوله حول فريضة الحجاب من عدمه وتحريف الفيلم للقرآن الكريم ولكثرة الأخطاء والتلاعب فيه.

وأضاف "صبري" أنه من الثابت أن هناك أضرار جسيمة من استمرار عرض هذا الفيلم على شاشات السينما والأثر السيئ الذي يتركه في نفوس وعقيدة وثوابت المصريين والذي وكما أسلفنا يشترك مع الإرهابيين ويحرف آيات القرآن الكريم من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه مليء بالأخطاء الدينية التي لا تعد ولا تحصى والعديد من التحريف والنطق الخطأ لآيات القرآن الكريم الواردة في الفيلم وكلها مخاطر يتعذر بل يستحيل تداركها.

وطلب "صبري" الحكم بصفة مستعجلة بوقف عرض فيلم الضيف تأليف إبراهيم عيسى وإنتاج شركة آي بروداكشنز في كافة دور العرض المسموعة أو المرئية.