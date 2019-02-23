مصر | بعد قليل.. الحكم على طارق النهري و3 آخرين بـ"أحداث مجلس الوزراء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. الحكم على طارق النهري و3 آخرين بـ"أحداث مجلس الوزراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر بعد قليل، محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الحكم على الفنان طارق النهرى و3 آخرين في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمي.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة و بعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011،وألقى القبض على النهرىفى إبريل 2012، بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهرى بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.