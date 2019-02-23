أخبار مصر | "وهب الله": حان الوقت لتعديل مسار الاتحادات العربية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وهب الله": حان الوقت لتعديل مسار الاتحادات العربية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه حان الوقت لتعديل مسار للاتحادات المهنية في الدول العربية، إذ أنه كان في أولوياتنا إعادة صياغة رؤية ومسار الاتحادات العربية المهنية حينما تولينا رئاسة الاتحاد العربي، مشيرا إلى أن بداية تعديل المسار انطلقت من الغزل والنسيج والزراعة.

وأضاف "وهب الله"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، مؤتمر الاتحاد العربي للعاملين بالتعليم والطباعة والإعلام، أن الاتحاد العربي للتعليم والطباعة والصحافة من أهم الاتحادات لأن العالم أصبح منفتحا.

وأكد "وهب الله"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالتعليم بشكل خاص برئاسته للاتحاد الافريقي خصص جزء من كلمته للحديث عن التعليم في مصر وأفريقيا.

ولفت إلى أنه يأمل أن يحدث تكامل ووحدة عربية، قائلا: "وجودنا مع بعض شيء يفرح، نتمنى ان يكون لها دور أكبر في المجتمع العربي".

"عمال مصر" يوافق على التعديلات الدستورية

وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بالإجماع على التعديلات الدستورية، وأكدوا على ضرورة التحرك الإيجابى لمساندة التعديلات فى ضوء الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب والتى لم تأت من فراغ وإنما هى انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.

وقرر الاجتماع الذى عقد برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر فى تعديلات الدستور ووضع خطة للتحرك العمالى داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال فى التعديلات وشرح أهميتها.

كما استعرض النائب جبالى المراغى الاجراءات التى تمت داخل مجلس النواب وموافقة ممثلى العمال على التعديلات، مؤكدًا ان انتماءنا الوطنى سيكون الأهم فى حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعى بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية.

وأكدت القيادات العمالية على أهمية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث بعض المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها التنظيم النقابى لوضع الحلول الكفيلة لها عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية أو توفير الدعم الاجتماعى من الدولة للانشطة العمالية التى يقوم بها الاتحاد العام.