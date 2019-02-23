أخبار مصر | "العصار" ورئيس "KEDA EGYPT" يبحثان سبل التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" ورئيس "KEDA EGYPT" يبحثان سبل التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اليوم، الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد Hee Beom Lee الرئيس الشرفي لجمعية التنمية الكورية المصرية "KEDA EGYPT" ووزير الصناعة والتجارة والطاقة الأسبق لكوريا الجنوبية والرئيس الحالى لمجلس الأعمال الأفريقي الكورى ٢٠١٨ لمناقشة سبل التعاون المشترك فى مجال التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون مع الجانب الكورى فى مجالات نقل وتوطين التكنولوجيا الكورية الحديثة بمصر والتصنيع المشترك للمنتجات الكورية بالمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لتكون مصر مركزا لتصدير هذه المنتجات للأسواق العربية والافريقية بجودة عالية وبسعر منافس مستفيدين من الإتفاقيات التجارية بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية ومن القوانين الحالية المحفزه على الإستثمار فى مصر، وتم التأكيد على وجود تعاون مسبق بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربي بشكل ناجح يشجع على فتح مجالات جديدة للتعاون بينهما.

ومن جانبه أشاد السيد Hee Beom Lee - بالخبرات الفنية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي والإلتزام والدقة فى تنفيذ المشروعات بما يدفع إلى التعاون المميز مع الشركات الكورية وزيادة الرغبة فى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين ودعم وتشجيع التوأمة بين مصر وكوريا فى المجال الصناعى والبحث العلمي لتحقيق تنمية إقتصادية شاملة، بما يعزز نتائج اللقاء السابق للسيد الرئيس – عبد الفتاح السيسي والسيدة بارك جوين هاى رئيسة كوريا الجنوبية والذى تم التأكيد خلاله على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي خلال الفترة الراهنة.

وفى نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تشكيل لجنه مشتركة لبحث موضوعات التعاون التى تسعى المؤسسة المصرية الكورية إلى بدء التعاون بها فى مجالات التصنيع العسكرى والأنظمة الدفاعية والمنتجات المدنية لوضع خطة مستقبلية يمكن العمل فى إطارها طبقًا

للرؤية الإقتصادية للتنمية المستدامة 2030.

