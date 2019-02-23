انت الان تتابع ضياء رشوان يُنهي أزمة الصحفيين مع رئيس نادي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه تحدث مع رئيس نادي الزمالك بشكل مباشر وواضح لإنهاء أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بشكل نهائي، في وجود عدد من الزملاء الصحفيين وأعضاء مجلس إدارة النادي، مؤكدًا أنه ليس لديه أي أزمة إطلاقًا مع الصحفيين، لافتًا أنه سيتم إنهاء المشكلة بشكل نهائي بمجرد اعتماد اعتماد اللائحة الجديدة للنادي ليصبح دخول الصحفيين النادي بشكل قانوني وحتى لا يتعرضوا لأي مضايقات مستقبلا في ظل وجود أي مجلس إدارة آخر.

وأكد رئيس نادي الزمالك، أن رشوان سبق وحل أزمة أخرى للصحفيين خلال العام الماضى من خلال جلسة ودية بحضور النقيب عبد المحسن سلامة وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة. وكان مجلس نقابة الصحفيين، قرر خلال اجتماعه في 10 نوفمبر الماضي، منع نشر اسم وصورة رئيس نادي الزمالك لمدة عام، وإحالة أي صحفي يخالف القرار