الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

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الطقس - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات، ومدن مصر: الصغرى - العظمى القاهرة 11 20 شبين الكوم 10 19 طنطا 10 19 دمنهور 09 19 الإسكندرية 09 19 بلطيم 08 19 مطروح 08 18 السلوم 07 18 سيوة 04 20 بورسعيد 11 18 دمياط 12 18 الزقازيق 09 19 الإسماعيلية 08 20 السويس 08 19 العريش 08 19 رفح 07
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات، ومدن مصر:
الصغرى - العظمى
القاهرة 11 20
شبين الكوم 10 19
طنطا 10 19
دمنهور 09 19
الإسكندرية 09 19
بلطيم 08 19
مطروح 08 18
السلوم 07 18
سيوة 04 20
بورسعيد 11 18
دمياط 12 18
الزقازيق 09 19
الإسماعيلية 08 20
السويس 08 19
العريش 08 19
رفح 07 18
رأس سدر 10 20
نخل 02 18
نويبع 14 21
طابا 12 18
كاترين 01- 13
الطور 12 21
شرم الشيخ 14 23
الغردقة 13 22
مرسى علم 13 21
الفيوم 10 20
بنى سويف 09 20
المنيا 07 20
أسيوط 06 20
سوهاج 07 21
قنا 08 23
الأقصر 08 24
أسوان 10 24
أبوسمبل 11 23
الوادي الجديد 06 23
الشلاتين 14 25
ابو رماد 14 24
رأس حدربة 15 24
حلايب 16 24
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