هذا اليوم.. اختراع محركات الديزل وإنتاج البلوتونيوم

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في مثل هذا اليوم 23 فبراير، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1797: القوات الفرنسية تشن هجوماً فاشلاً على المملكة المتحدة. وفي عام 1887: زلزال يضرب الريفييرا الفرنسية ويخلف 2000 قتيل. وفي عام 1893: رودولف ديزل يحصل على براءة اختراع محركات الديزل. وفي عام 1904: الولايات المتحدة تحصل على حقوق التحكم بمضيق بنما مقابل 10 ملايين دولار. وفي عام 1941: لأول مرة يتم عزل وإنتاج البلوتونيوم.

في عام 2018: عشرات الجرحى والقتلى في تفجير سيارة مفخخة أمام مسجد بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، والنيابة العسكرية المصرية توقف سامي عنان رئيس الأركان السابق بعد إعلان ترشحه للرئاسة. في عام 1929: ولد بدر نوفل، ممثل مصري. في عام 1930: ولد حسام مهيب، رائد الرسوم المتحركة والخدع السينمائية والإعلانات، مصري. في

في عام 2018: عشرات الجرحى والقتلى في تفجير سيارة مفخخة أمام مسجد بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، والنيابة العسكرية المصرية توقف سامي عنان رئيس الأركان السابق بعد إعلان ترشحه للرئاسة. في عام 1929: ولد بدر نوفل، ممثل مصري. في عام 1930: ولد حسام مهيب، رائد الرسوم المتحركة والخدع السينمائية والإعلانات، مصري. في عام 1979: ولدت الفنانتين حلا شيحة وحنان مطاوع. في عام 1983: ولد أحمد حسام، لاعب كرة قدم مصري. في عام 1848: وفاة جون كوينسي آدامز، رئيس الولايات المتحدة السادس. في عام 1966: وفاة ثريا فخري، ممثلة مصرية. في عام 1969: وفاة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، ثاني ملوك المملكة العربية السعودية. في عام 1973: وفاة ديكنسون ريتشاردس، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1956. في عام 1997: وفاة هنري بركات، مخرج مصري.

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