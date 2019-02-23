شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعاطي» يتلقى تقريرا نصف سنوي عن حالة الري في منطقة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا بشأن الأعمال التي تقوم الوزارة بتنفيذها ممثلة في الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية في مختلف مجالات الموارد المائية والري على مدار ستة أشهر منذ يوليو 2018 حتى نهاية يناير 2019، تنفيذًا لخطة الوزارة برفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت ومرافق وشبكات الري والصرف ومحطات الرفع والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع.

وقال الوزير في بيان، السبت، إن هذه الأعمال تستهدف تمكين شبكات المجاري المائية من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات وخاصة خلال موسمي الزراعي الصيفي والشتوي إلى جانب ضمان وصول المياه إلى زمامات النهايات، وذلك من أجل توفير وتدبير الاحتياجات المائية اللازمة وحسمًا لشكاوى الأهالي والمنتفعين بنهايات الترع المتعبة ومواجهة جميع أشكال التعديات على المجاري المائية وترشيد الاستخدام على المستوى القومي.

وأضاف الوزير أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الوزارة لتحسين حالة الري وإدارة منظومة الموارد المائية في جميع محافظات الجمهورية وفي ضوء التكليفات الصادرة لجميع أجهزة الوزارة ببذل كل الجهود لتحسين جميع الخدمات التي تؤديها الوزارة لجميع القطاعات المستخدمة للمياه على مدار العام وخلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية إن الإدارة المركزية بالإسكندرية قامت بتنفيذ أعمال التطهير ونزع الحشائش لتحسين حالة الري وضمان وصول المياه لنهايات الترع خاصة في فترة أقصى الاحتياجات.

وأضاف عبدالمنعم إن الإدارة العامة لري النوبارية نفذت أعمال حديدية لرفع كفاءة بوابات الحجز وكذلك تأهيل جسور جنابيات ترعة النوبارية، وكذلك عملية إحلال وتجديد الستائر المعدنية بالبر الأيسر بدليل ترعة مريوط من 2.900 لتوفير الاحتياجات المائية لنهايات الترع وتحسين حالة الري بنطاق الإدارة.

وأوضح أن الإدارة العامة لصرف النصر قد انتهت من تدعيم سحارة مصرف عمومي5 وأضاف وكيل الوزارة بالإسكندرية بأن الإدارة العامة لري النصر تقوم بتنفيذ مشروعي إحلال وتجديد وتعديل مناسيب ترعة بهيج من ك 46، 670 حتى ك 48، 670 وكذلك من ك 43.00 حتى ك 48.670 من البرين والقاع بكامل القطاع بهدف الحفاظ على قطاع الترعة وتحسين حالة الري للزراعات ومختلف الاستخدامات في نطاق الترعة.

وأوضح، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، أنه جاري تنفيذ حزمة من المشروعات بالإدارة العامة لحماية الشواطئ تهدف إلى الحفاظ على شواطئ محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه يجري تنفيذ حزمة من مشروعات الصيانة السنوية والتحسينات وصيانة وتشغيل محطات الخلط الوسيط ونظافة صاولات دلائل محطات الرفع وإزالة الحشائش أمام شبك أعشاب المحطات والتطهيرات ونزع الحشائش وذلك لتحسين حالة الري وحسما ً لشكاوى المنتفعين على المجاري المائية بزمام الإدارة بالإسكندرية والذي يبلغ حوالي مليون وأربعة وستين ألف فدان.