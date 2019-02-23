شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس و4 أساقفة يفتتحون اللقاء السنوى للمغتربين «U-Turn» بوادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات اللقاء السنوي السادس للمغتربين والذي تنظمه خدمة المغتربين بأسقفية الشباب بعنوان «U-Turn»، في بيت القديس سمعان الخراز بوادي النطرون، بصحراء البحيرة مساء الجمعة.

وشارك في الافتتاح البابا تواضروس الثانى بابا الاسكنردية وبطريرك الكرازة المرقسية و4 أساقفة عموميون من أعضاء المجمع المقدس.

ومن المقرر أن يحاضر في اللقاء السنوى إلى جابن البابا عدد من أحبار الكنيسة هم الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، والأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع شرق الإسكندرية بالاضافة إلى لقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

كما يشارك في «U-Turn» كذلك عدد من الآباء الكهنة والمكرسين والمكرسات، وحوالي ١١٠٠ شاب وشابة.

وفى سياق متصل ترأس القس استفانوس مرقس أول قداس بكنيسة القديس مارمرقس والقديس الأنبا موسى، وهي أول كنيسة قبطية أرثوذوكسية تتم إقامتها في بوروندي بمشاركة الجالية القبطية ببوروندي.