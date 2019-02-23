شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم قطع أراضي قرعة الإسكان الاجتماعي بمدينة السادات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيبدأ الأحد، وحتى الخميس 18-4-2019، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، بحي الزيتون، والمحجوزة بالقرعتين العلنيتين للإسكان الاجتماعي، اللتين تم إجراؤهما بتاريخ 22-12-2016، و12-11-2017.
وقال المهندس أمين غنيم، في بيان، السبت، إنه سيجري تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة، من 73: 110، الأحد 24-2-2019، والقطع من 111: 150، الإثنين 25-2-2019، والقطع من 151: 190، الثلاثاء 26-2-2019، والقطع من 191: 230، الأربعاء 27-2-2019، والقطع من 231: 270، الخميس 28-2-2019، والقطع من 271: 310، الأحد 3-3-2019، والقطع من 311: 350، الإثنين 4-3-2019، والقطع من 351: 390، الثلاثاء 5-3-2019، والقطع من 391، 430، الأربعاء 6-3-2019، والقطع من 431: 470، الخميس 7-3-2019، والقطع من 471: 510، الأحد10-3-2019.
كما سيجري تسليم القطع من 511: 550، الإثنين11-3-2019، والقطع من 551: 590، الثلاثاء12-3-2019، والقطع من 591: 630، الأربعاء13-3-2019، والقطع من 631: 670، الخميس14-3-2019، والقطع من 671: 710، الأحد17-3-2019، والقطع من 711: 734، الإثنين18-3-2019، وتم تخصيص أيام الثلاثاء 19-3-2019، والأربعاء 20-3-2019، والخميس 21-3-2019، لمن تخلف عن التسلّم في المواعيد المقررة.
وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات، أنه سيجري تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الخامسة، من 1: 40، الأحد24-3-2019، والقطع من 41: 80، الإثنين25-3-2019، والقطع من 81: 120، الثلاثاء26-3-2019، والقطع من 121: 160، الأربعاء27-3-2019، والقطع من 161: 200، الخميس28-3-2019، والقطع من 201: 240، الأحد31-3-2019، والقطع من 241: 280، الإثنين 1-4-2019، والقطع من 281: 320، الثلاثاء 2-4-2019، والقطع من 321: 360، الأربعاء 3-4-2019، والقطع من 361: 400، الخميس 4-4-2019، والقطع من 401: 440، الأحد 7-4-2019.
وذكر أنه سيجري تسليم القطع من 441: 480، الإثنين 8-4-2019، والقطع من 481: 520، الثلاثاء 9-4-2019، والقطع من 521: 560، الأربعاء10-4-2019، والقطع من 561: 600، الخميس11-4-2019، والقطع من 601: 640، الأحد14-4-2019، والقطع من 641: 656، الإثنين15-4-2019، وتم تخصيص أيام الثلاثاء 16-4-2019، والأربعاء 17-4-2019، والخميس 18-4-2019، لمن تخلف عن التسلّم في المواعيد المقررة.
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