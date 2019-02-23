شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: 7 شركات مقاولات و500 معدة تعمل في حدائق العاصمة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع فريق مكتب دار الهندسة للاستشارات، المشرف على مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، «كابيتال بارك»، لمتابعة الموقف التنفيذي، حيث قدم فريق المكتب الاستشاري شرحًا مفصلًاعن مكونات المشروع، وأنواع النباتات والخامات التي سيتم استخدامها، وكذا العناصر الجمالية به.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور عاصم الجزار بسرعة الانتهاء من تنفيذ النموذج الأولى للمشروع، بمساحة حوالي 7 أفدنة، والذي من المقرر الانتهاء منه في 6 أسابيع، ووجه أيضًا باستخدام الخامات والمنتجات المصرية بالمشروع، واستخدام النباتات التي تتميز بالاستدامة، موضحًا أن مشروع الحدائق المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، «كابيتال بارك» سيجسد حضارة وتقدم مصر، وسيكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية الذكية، والتي تتميز بوفرة الإمكانيات، والمرونة، ومواكبة العصر.

كما كلف الوزير بالمتابعة الدورية لأعمال تنفيذ المشروع، للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة، موضحًا أن المشروع تعمل به 7 شركات مقاولات مصرية كبرى، بإجمالي معدات نحو 500 معدة، بخلاف مئات من العمال، وقد انتهت الشركات من أعمال التسوية والحفر لكامل مساحة المشروع.

وقال الدكتور عاصم الجزار: تصل طول الحدائق المركزية بمشروع «كابيتال بارك» إلى أكثر من 10 كم، وتزيد مساحتها عن ألف فدان، ما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهي حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئي العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، كما تشتمل على مجموعة من المشروعات ذات الطبيعة المتميزة، والتي ترفع من قيمة ومستوى الحدائق إلى المستوى العالمي، مثل النوادي والحدائق المتنوعة، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأشار المهندس يحيى زكى، مدير مكتب دار الهندسة للاستشارات، المشرف على المشروع، إلى أن الحدائق المركزية بمشروع «كابيتال بارك» تتميز بالتنوع الكبير في الغطاء النباتي، والذي يعكس ثراء البيئة النباتية المصرية الطبيعية، كما أنها تمثل العنصر الرئيسي في التكوين العمراني للمنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تمثله من توسط مكاني، ومساحة متفردة لاستيعاب الأنشطة والاستعمالات الترفيهية إلى جانب المناطق المفتوحة، بالإضافة إلى أنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأحياء السكنية المحيطة بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق شبكة من المحاور الخضراء.

وأوضح أن الحدائق المركزية بمشروع «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة، ستتيح فرصة أكبر للتفاعل المجتمعي بين سكان العاصمة ونطاقها الأشمل، حيث من المقدر أن تستقبل أكثر من 2 مليون زائر سنويًا، وستحتوى الحدائق على أحدث نظم التواصل والتنقل الذكية، التي تساهم في الارتقاء بمفهوم الحدائق العامة بالمدن في الشرق الأوسط.

وأضاف مدير مكتب دار الهندسة للاستشارات، المشرف على المشروع: تنقسم الحدائق المركزية بمشروع «كابيتال بارك» من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعًا بصريًا وعمرانيًا مميزًا، فالقطاع الأول«CP 01»، بمساحة375 فدانًا، وهو القطاع الذي يحاكى البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي «الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادي الاجتماعي – المنتجع الصحي المتكامل – البحيرات والمطعم»، والقطاع الثاني«CP 02»، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزًا رئيسيًا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي «حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح» بإجمالي مساحة أكثر من 60 فدانًا، أما القطاع الثالث«CP 03»، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذي يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية «CBD»، ويضم هذا الجزء حوالي 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي «حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادي الرياضي الترفيهى» بإجمالي مساحة أكثر من 50 فدانًا.