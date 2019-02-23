شكرا لقرائتكم خبر عن العدالة تثأر للشهيد.. فيلم وثائقى لـ"الخليج 365" لاغتيال النائب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "العدالة تثأر للشهيد"، هذا هو عنوان الفيلم الوثائقى الجديد الذى يقدمه ”الخليج 365” لرصد تفاصيل عملية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، بداية من مراحل التخطيط لقتله على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمشاركة حركة حماس فى فلسطين، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الجهات الأمنية، وصولا لمرحلة النطق بالحكم وتأييد محكمة النقض فى 20 فبراير الماضى على حكم إعدام 9 من المتهمين فى القضية.

ليسدل بذلك الستار ويسطر القضاء المصرى نهاية القضية رقم 316 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميا بقضية اغتيال النائب العام، والتى جاءت وفقا لما توفر من أدلة وقرائن وشواهد ستظل باقية فى أذهان المصريين وشاهدة على عملية الاغتيال وما تركه الإرهاب الغادر من خراب ودمار.