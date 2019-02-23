شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا.. ورئيس الوزراء عداده ذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الوزارة تحويل عدادات الكهرباء إلى مسبوقة الدفع أو ذكية، وذلك لدورها فى تقليل الاخطاء و تطوير الأداء، مشيراً إلى أهمية تمكين المواطن من الإطلاع على معلومات استهلاكة ليستطيع السيطرة عليها بما يحقق صالحه و صالح الدولة، قائلا: "عن نفسى بصور يومياً القراءات قبل ما انزل من البيت، وعامل كنترول من 4 سبتمبر 2014".

وأضاف شاكر خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طلعت السويدى، أن الحل الناجح بعد تعدد الشكاوى من القراءات الجزافية، هو التحول لمنظومة قراءات ودفع إلكترونى لا يدخل فيها العنصر البشري، مشددا على ضرورة تزويد عدد الناس لمهمة التحصيل، مع خطة لتحويل العدادات إلى مسبوفة الدفع، أو عدادات ذكية، تقرأ الاستهلاك والأرقام بشكل أكثر ذكاء.

وتابع وزير الكهرباء، أن عدد العدادات مسبوقة الدفع التى تم تركيبها حتى نهاية يناير 2018 يقدر بنحو 7.1 مليون عداد من خلال 5 شركات مُصنعة، مشيراً إلى أن أحد الدول المتقدمة قامت بتنفيذ العدادات الذكية لديها خلال 10 سنوات.

ولفت الوزير، إلى أن العدادات الجديدة التى تدخل الشبكة هى مسبوقة الدفع أو ذكية، مشيرا إلى أن هناك 3 أشخاص فقط تم الابقاء على نوع عداداتهم القديمة نظراً لظروف انسانية منها كبر السن لكن لا محاباة لأحد، قائلا: "رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى العداد الخاص به مسبوقة الدفع وكذلك رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل".

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على تطور أسلوب الدفع المسبق من خلال الشحن عبر الهواتف الذكية حتى يستطيع المواطن أن يجرى عمليه الشحن فى أى وقت وتم تطبيقها فى 4 آلاف عداد، مشيرا فى الوقت ذاته إلى العمل على تطوير أساليب التفاعل مع الجمهور لتلقى الشكاوى و أنه يتم الرد عليها و التفاعل معها.

ولفت شاكر إلى أن إحدى الدول المتقدمة وضعت خطة لتحويل العدادات فى 10 سنين، وفى مصر سننفذها خلال 6 سنوات، مؤكدا على وجود خطة مستقبلية لتحويل كل عدادات مصر إما إلى ذكى أو مسبوق الدفع.

وأوضح أن شركة شعاع التى تعاقدت معها الوزارة زاد عدد الناس فيها 5347 شخص، بخلاف عشرين ألف شخص موجودين مسبقا، لترتفع قوة التحصيل لـ25٪.

وأشار الوزير إلى أن جميع المبانى التى تبنيها الدولة لتحسين العشوائيات، لا يتم تسليم شقة الا وفيها العداد الجديد، وأن الحكومة نجحت حتى الآن فى تركيب 7 مليون عداد، أى إجمالى ربع عدادات المشتركين فى عموم البلاد، موضحا أن هناك شركة أجنبية عرضت تركيب 10 ملايين، ولكن منح الفرصة لشركة مصرية.

وفى سياق متصل، أكد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة تحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط إلبى كابلات ارضية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظين، مشيراً إلى أن هناك تحسن للخدمة من الناحية الفنية وأن هناك تحركات لمزيد من التطوير.

وردا على أسئلة النواب حول وجود أخطاء فى قراءة العدادات أشار شاكر إلى أن هناك أخطاء لا شك فى ذلك لكن يتم تصحيحها عندما تصل الشكاوى وترجع الأمور لأصلها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بتقسيم الأداء من خلال دراسات حقيقية على مستوى المحافظات لقياس مستوى الرضا لدى المواطنين.