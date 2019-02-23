شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث مع 3 محافظين آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية 3 لقاءات مع كل من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية والمستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، بمقر الوزارة بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للعلوم والمعرفة ، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة، لبحث آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة

وأكد شعراوى، أن الحكومة تسعى إلى الوصول لخطة تنفيذية وتصور نهائى لمنظومة المخلفات قابلة للتنفيذ على أرض المحافظات لعرضها على رئيس الجمهورية.

وذكر بيان للوزارة لليوم، أنه خلال لقاء الوزير مع محافظ السويس تم مراجعة الدراسات الفنية التى تم إعدادها خلال الشهور الماضية فيما يخص منظومة النظافة والمخلفات ، وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الفترة الحالية بذل جهود كبيرة من كافة الأجهزة المحلية بالمحافظات لتحسين مستوى النظافة لتغير الصورة الحالية فى كافة الشوارع .

واستعرض اللواء محمود شعراوى مع المحافظ مستوى منظومة الجمع المنزلى للقمامة ودور الجمعيات الأهلية العاملة بالمنظومة، بالإضافة إلى إجراءات المحافظة لجذب شركات من القطاع الخاص فى مجال تدوير المخلفات الصلبة ومراجعة الخطط التنفيذية الحالية لتحسين مستوي النظافة في شوارع المراكز والأحياء والمدن والقرى من خلال المحليات والجمعيات الأهلية.

وأشار شعرواى إلي أهمية الوصول إلي منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات مع ضرورة إدخال القطاع غير الرسمى بها للمساهمة فى إنجاحها ، مع تحسين الموارد المالية للمحافظة من المنظومة لتوفير برامج التدريب وتأهيل الكوادر البشرية والعاملين .

كما استعرض وزير التنمية المحلية، مع المحافظ الجهود التى تم القيام بها لتأهيل ورفع كفاءة المعدات والآلات المستخدمة في المنظومة والتى تتم بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ، بالإضافة إلي الاحتياجات اللازمة للبنية التحتية والمدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة .

وبحث شعراوى مع المحافظ خطة غلق كافة المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية الموجودة فى بعض المناطق بالمحافظة وجهودها لجذب شركات القطاع الخاص الموجودة بالسويس للمساعدة فى إنجاح تلك المنظومة ، بالإضافة إلى بحث الاحتياجات المالية اللازمة لرفع كفاءة وتحسين منظومة الجمع المنزلى.

وخلال لقاء وزير التنمية المحلية مع محافظ الإسماعيلية تم استعراض مستوى منظومة الجمع السكنى التى تقوم بها الإدارة المحلية ودراسة الاحتياجات فيما يخص مصانع تدوير المخلفات ومنظومة الدفن الصحى الآمن ورفع كفاءة المعدات والآلات المستخدمة فى المنظومة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع.

كما تم استعراض الاحتياجات المالية اللازمة لخلق منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة على أرض المحافظة ، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام المحطات المتحركة (المكابس ) للحفاظ على المظهر الحضارى بالمحافظة .

وشدد شعراوى على أهمية انضباط منظومة الجمع السكني ورفع مستوى كفاءة الجمع فى المدن والمراكز لتحسين مستوى النظافة فى شوارع المحافظة الفرعية وليست الرئيسية فقط .

كما تم استعراض الموارد المالية التى تم توفيرها للمحافظة لشراء بعض المعدات والألات والسيارات لرفع مستوى المنظومة ، بالإضافة إلى جهود غلق المقالب العشوائية وحل مشكلة التراكمات التاريخية للمخلفات الصلبة داخل الكتلة السكنية ورفع مخلفات الهدم والبناء .

وخلال لقاء محافظ بنى سويف تم بحث جهود المحافظة التى تقوم بها بالتنسيق مع الوزارات المعنية للارتقاء بمستوى منظومة النظافة ، ودراسة بعض البدائل الخاصة بإنشاء المحطات الوسيطة واستبدالها بمحطات متنقلة .





وأشار وزير التنمية المحلية، إلى ضرورة وجود منظومة جيدة للجمع السكني علي أرض المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية خاصة فى القرى ، حتي لا تكون هناك مقالب عشوائية أو تراكمات بكميات كبيرة من القمامة في مناطق كثيرة بالمحافظة، كما تم استعراض جهود غلق المقالب العشوائية التى تقوم بها المحافظة وتحويلها إلى حدائق عامة لخدمة المواطنين ، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية للمنظومة .





وأكد شعراوى أهمية التوسع فى برامج التوعية التى تنظمها المحافظة فى المدن والمراكز المختلفة للارتقاء بمستوى النظافة والمشاركة المجتمعية للمساعدة فى حلها ، وتم الإشارة إلي الجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع بعض الجهات المعنية لرفع كفاءة وإصلاح المعدات المستخدمة في المنظومة.





وقال المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، أنه تم تشكيل وحدة تدخل سريع تنفيذاً لتوجيهات الوزير محمود شعراوي للتعامل السريع مع مشكلة القمامة والمخلفات بالمحافظة مع إنشاء وحدات تنسيق ومتابعة بكل مركز لمتابعة مشكلة القمامة والتواصل السريع مع المواطنين بالإضافة إلى تنظيم مسابقة فى مستوى النظافة بين المراكز والمدن على مستوى المحافظة .