تأييد أحكام ما بين السجن المؤبد و15 سنة على 18 متهما في قضية "أحداث بولاق أبو العلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

رفضت محكمة النقض، اليوم السبت، طعون 18 متهما على أحكام السجن المشدد من 15 سنة للمؤبد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بولاق أبو العلا".

وأيدت المحكمة، الأحكام الصادرة بحق المتهمين.

كانت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد ل88 متهما، وقضت أيضا بالسجن المشدد لمدة 15عامًا على 16 متهما آخرين، مع إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضائهم فترة العقوبة ومصادرة الأحراز وقضت ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

وتقدم بالطعن أمام محكمة النقض 18 متهما من المحكوم عليهم حضوريا، بالسجن من المشدد 15 سنة للمؤبد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.