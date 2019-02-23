وزير الإسكان يكلف باستخدام المنتجات المصرية بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع فريق مكتب دار الهندسة للاستشارات، المشرف على مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، "كابيتال بارك"، لمتابعة الموقف التنفيذي، حيث قدم فريق المكتب الاستشارى شرحاً مفصلاً عن مكونات المشروع، وأنواع النباتات والخامات التى سيتم استخدامها، وكذا العناصر الجمالية به.

وخلال الاجتماع، وجه الجزار، بسرعة الانتهاء من تنفيذ النموذج الأولى للمشروع، بمساحة حوالي 7 أفدنة، والذي من المقرر الانتهاء منه في 6 أسابيع، ووجه أيضًا باستخدام الخامات والمنتجات المصرية بالمشروع، واستخدام النباتات التي تتميز بالاستدامة، موضحاً أن مشروع الحدائق المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، "كابيتال بارك" سيجسد حضارة وتقدم جمهورية مصر العربية، وسيكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية الذكية، والتي تتميز بوفرة الإمكانيات، والمرونة، ومواكبة العصر.

كما كلف الوزير، بحسب بيان، بالمتابعة الدورية لأعمال تنفيذ المشروع، للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة، موضحاً أن المشروع تعمل به 7 شركات مقاولات مصرية كبرى، بإجمالي معدات نحو 500 معدة، بخلاف مئات من العمال، وقد انتهت الشركات من أعمال التسوية والحفر لكامل مساحة المشروع.

وقال وزير الإسكان: تصل طول الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" إلى أكثر من 10 كم، وتزيد مساحتها عن ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهي حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئي العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، كما تشتمل على مجموعة من المشروعات ذات الطبيعة المتميزة، والتي ترفع من قيمة ومستوى الحدائق إلى المستوى العالمى، مثل النوادى والحدائق المتنوعة، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأكد المهندس يحيى زكي، مدير مكتب دار الهندسة للاستشارات، المشرف على المشروع، أن الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" تتميز بالتنوع الكبير في الغطاء النباتي، والذي يعكس ثراء البيئة النباتية المصرية الطبيعية، كما أنها تمثل العنصر الرئيسي في التكوين العمراني للمنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تمثله من توسط مكاني، ومساحة متفردة لاستيعاب الأنشطة والاستعمالات الترفيهية إلى جانب المناطق المفتوحة، بالإضافة إلى أنها ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأحياء السكنية المحيطة بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق شبكة من المحاور الخضراء.

وأوضح أن الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك"، ستتيح فرصة أكبر للتفاعل المجتمعي بين سكان العاصمة ونطاقها الأشمل، حيث من المقدر أن تستقبل أكثر من 2 مليون زائر سنوياً، وستحتوى الحدائق على أحدث نظم التواصل والتنقل الذكية، التى تساهم فى الارتقاء بمفهوم الحدائق العامة بالمدن فى الشرق الأوسط.