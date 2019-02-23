وزير الكهرباء عن أزمة الفواتير: أصور قراءة العداد يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن وزارته تطور اُسلوب الدفع المسبق للفواتير من خلال الشحن عبر الهواتف الذكية.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان منذ قليل: "الأسلوب الجديد يتيح أن يشحن المواطن في أي وقت سواء ليلًا أو نهارًا، ونعمل على تطويرتطوير اساليب التفاعل مع الجمهور لتلقي الشكاوى والرد عليها والتفاعل معها".