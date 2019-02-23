وزير الكهرباء عن أزمة الفواتير: أصور قراءة العداد يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، ردا على أسئلة أعضاء مجلس النواب بشأن وجود أخطاء في قراءة العدادات، إن وزارته تصحح أي خطأ في الفواتير.

وأضاف خلال اجتماع مجلس النواب منذ قليل: "الحل هو وجود منظومة أوتوماتيكية دون تدخل العنصر البشري".

وأوضح شاكر: "أصور لنفسي العداد الموجود في منزلي يوميا بالقراءة، واسأل نفسي عن سبب زيادة الاستهلاك".

واكد شاكر حرص الوزارة على تحويل العدادات إلى مسبوقة الدفع أو ذكية وتقليل الأخطاء وتطوير الأداء، قائلا: "مهم أن يكون لدى كل شخص معلومات عن الاستهلاك كي يستطيع أن يسيطر عليه بما يحقق صالحه وصالح الدولة". ​