شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير النقل يستقل قطار الصعيد من محطة الجيزة ويستمع لشكاوى الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل محطة سكة حديد الجيزة، حيث تفقد الأرصفة وشبابيك التذاكر بالمحطة وحركة تشغيل القطارات. وعقب جولته بالمحطة، استقل وزير النقل القطار المتجه لأسيوط، وتوجه للجرار مباشرة لمطالعة أنظمة الإشارات والمشاكل التى تواجه السائقين، ثم تفقد بعد ذلك عربات الركاب مستمعا لشكاوى الركاب.

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