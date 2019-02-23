الحكم على طارق النهري و3 أخرين في قضية "أحداث مجلس الوزراء" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها على الفنان طارق النهري، و3 آخرين في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا "أحداث مجلس الوزراء"، وحرق المجمع العلمي، والصادر فيها ضدهم أحكامًا غيابية تتراوح ما بين المؤبد والسجن 10 سنوات.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين مقاومة السلطات والحرق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية منها المجمع العلمي وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراقه بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة.