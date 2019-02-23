شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ..والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود ، اليوم السبت ، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد؛ حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة، والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات، ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

شبين الكوم 10 19

طنطا 10 19

دمنهور 09 19

الإسكندرية 09 19

بلطيم 08 19

مطروح 08 18

السلوم 07 18

سيوة 04 20

بورسعيد 11 18

دمياط 12 18

الزقازيق 09 19

الإسماعيلية 08 20

السويس 08 19

العريش 08 19

رفح 07 18

رأس سدر 10 20

نخل 02 18

نويبع 14 21

طابا 12 18

كاترين 01- 13

الطور 12 21

شرم الشيخ 14 23

الغردقة 13 22

مرسى علم 13 21

الفيوم 10 20

بنى سويف 09 20

المنيا 07 20

أسيوط 06 20

سوهاج 07 21

قنا 08 23

الأقصر 08 24

أسوان 10 24

أبوسمبل 11 23

الوادي الجديد 06 23

الشلاتين 14 25

ابو رماد 14 24

راس حدربة 15 24

حلايب 16 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن، والعواصم العربية، والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 31

المدينة 13 26

الرياض 13 27

المنامة 07 19

أبوظبى 19 26

الدوحة 18 23

الكويت 11 22

دمشق 02 12

بيروت 12 17

عمان 03 12

القدس 04 12

غزة 10 18

بغداد 10 19

مسقط 21 25

صنعاء 10 25

الخرطوم 20 33

طرابلس 11 17

تونس 07 17

الجزائر 07 16

الرباط 09 23

نواكشوط 16 32

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 11

إسطنبول 03 12

إسلام آباد 09 19

نيودلهي 10 22

جاكرتا 25 32

بكين 02- 11

كوالامبور 23 34

طوكيو 06 12

أثينا 06 15

روما 04 14

باريس 03 16

مدريد 04 16

برلين 03- 06

لندن 04 14

مونتريال 10- 08-

موسكو 04- 05-

نيويورك 01 04

واشنطن 03 05