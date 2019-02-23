اليوم.. أولى جلسات طعن المتهمين بقضية "أحداث بولاق أبو العلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، طعون المتهمين المحكوم عليهم بالسجن من 15 سنة للمؤبد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بولاق أبو العلا".

كانت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد وقضت أيضا بالسجن المشدد لمدة 15عامًا على 16 متهما آخرين، مع إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضائهم فترة العقوبة ومصادرة الأحراز وقضت ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.