أخبار مصر | وزير النقل يتفقد التشغيل التجريبي لبرج إشارت مغاغة في المنيا اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتفقد التشغيل التجريبي لبرج إشارت مغاغة في المنيا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم، التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة، ضمن مشروع كهربة إشارات "بني سويف- أسيوط" تمهيدا لافتتاحه، يرافقه عدد من قيادات النقل بالوزارة، وقيادات السكك الحديدية، وعدد من قيادات محافظة المنيا.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية للمنيا التي يقوم بها وزير النقل منذ بداية عام 2019، حيث شهد يوم 5 يناير الماضي زيارة قام بها عرفاتبعد عودته من تفقد مشروعات النقل بصعيد مصر، والتي كان من ضمنها تفقده برج اشارات مغاغة، حيث وضعت وزارة النقل خطة شاملة لتحديث نظم الاشارات ل1100كم على كافة خطوط السكك الحديدية، بتكلفة إجمالية 12.6مليار جنيه.

وتهدف زيارة وزير النقل للاطمئنان على زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، وكذلك استبدال النظام الحالي بآخر اليكتروني يسمح بزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب.

جدير بالذكر أن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد تفقد يوم 20 من فبراير الجاري مواقع العمل بمشروعات التطوير وكهربة الإشارات على خط القاهرة اسوان.

واستقل رسلان الموتور الخاص بالمرور لتفقد مواقع العمل بمشروعات التطوير وكهربة الإشارات فى المسافة من القاهرة حتى مغاغة بمحافظة المنيا تفقد فيها عدد من أبراج الإشارات والمحطات والمزلقانات بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة وتجديد السكك والتحاويل وذلك برفقه قيادات المنطقة المركزية والمنطقة الوسطى والرقابة على التشغيل والإشارات وهندسة السكة والفحص والتشغيل طويله.

وأثناء الجوله تفقد رئيس الهيئة التشغيل التجريبى لبرج اشارات مغاغة ضمن مشروع كهربة اشارات بنى سويف اسيوط تمهيدا لافتتاحه وكذلك تفقد اعمال اعادة تاهيل برج اشارات بنى سويف، كما التقى بعدد من العاملين بطوائف التشغيل واستمع إلى مقترحاتهم وطلباتهم وطلب منهم بذل مزيد من الجهد بالتزامن مع خطط التطوير التى تقوم بها الهيئة لتحسين مستوى الخدمة وشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات طبقا للجدول الزمنى المحدد كما أكد على مديرى المناطق بإزالة أي معوقات من شأنها التأثير على تقدم الأعمال.

وأكد رئيس الهيئة أنه بالإضافة إلى كهربة اشارات خط بنى سويف اسيوط بطول ٢٥٠ كم شامل عدد ٨٦ مزلقان جارى تطوير منظومة كهربة الإشارات على خطوط (القاهرة الاسكندرية) بمسافة ٢٠٨ كم شامل تطوير ٧٢ مزلقان "بنها- بورسعيد- وصلة الزقازيق- أبو كبير" بطول ٢١٣ كم شامل تطوير 88 مزلقانًا وخط "أسيوط- سوهاج- نجع حمادى" مسافة 180 كم، ويشمل تطوير عدد 72 مزلقانًا.

وأضاف رئيس الهيئة بان الهيئة تقوم بخطة تطوير شاملة فى جميع المجالات والتى تتضمن تحديث نظم الإشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات بالإضافة إلى تحديث أسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب.

