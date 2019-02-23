مصر | اليوم.. محاكمة 14 متهما في سرقة طني حديد تسليح من التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محاكمة 14 متهما في سرقة طني حديد تسليح من التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت محاكمة 13 عاطلا ومالك مخزن، بتهمة سرقة طني حديد تسليح من التجمع الأول حيث أحالت النيابة المتهمين للمحاكمة.

بدأت القضية بتلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من مواطن اتهم فيه مجهولين بسرقة 2 طن حديد تسليح من قطعة أرض ملكه باستخدام، سيارتين نصف نقل.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى ان اللصوص 13 عاطلين هم كلا من "محمد ع" 34 سنة، "له معلومات جنائية"، وشقيقه "مصطفى" و"طارق أ"، و"إسلام .ع"، و" محمد أ"، و" جلال.ع"، و"محمد س"، "له معلومات جنائية"، و"محمود م" له معلومات جنائية، و "سعيد د"، و" أحمد. ع. س" له معلومات جنائية"، و"حسين م. ع" 35 سنة، هارب، و"عصام ح. ع" 34 سنة، مالك السيارة المستخدمة فى الواقعة، هارب، و"محمد. ح. ع" هارب.

وألقت القوات القبض على المتهمين باستثناء المتهمين الـ 11 و12 و13 وتبين أن متهمين اثنين محبوسين احتياطيا على ذمة اتهامهما فى مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وبمواجهة المقبوض عليهم والمحبوسين احتياطيا اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات لدى مالك مخزن "له معلومات جنائية"، الذى داهمته قوة وألقت القبض عليه قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.