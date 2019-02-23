أخبار متوقعة.. البرلمان يناقش إسقاط عضوية نائبة وبدء "درع الجزيرة 10"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن أثر الحكم النهائي الصادر، حضوريا، من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة – ضد النائبة سحر عزت الهواري بالسجن لمدة خمس سنوات، وإسقاط عضويتها من عدمه، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة، اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية.

القاهرة.. يستأنف مجلس النواب جلساته العامة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن أثر الحكم النهائي الصادر، حضوريا، من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة – ضد النائبة سحر عزت الهواري بالسجن لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الإسكندرية.

القاهرة.. يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار مؤتمرا صحفيا يوضح خلاله تفاصيل استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية، والتي أقرها المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي خلال اجتماعه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم ٨ فبراير الجاري.

القاهرة.. يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى القاهرة للمشاركة على رأس وفد رفيع المستوى في القمة العربية الأوروبية التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ غدا "الأحد" ؛ تلبيةً لدعوة تلقاها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

القاهرة.. يصل الملك حمد بن عيسى عاهل البحرين إلى القاهرة ليترأس وفد المملكة المشارك فى أعمال القمة العربية الأوربية التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ غدا "الأحد" تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

القاهرة.. تبدأ التصفيات الأولية للمشاركين من داخل مصر في مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم، التي تنظمها هيئة كبار العلماء وتستمر خلال شهرَي (جُمادى الآخِرة، ورجب).

القاهرة ..تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات .

سول.. تصل وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج، إلى مدينة جنيف السويسرية، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام؛ للمشاركة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان ومنتدى نزع السلاح اللذين تعقدهما الأمم المتحدة.

الدمام.. تنطلق فعاليات تدريب "درع الجزيرة المشترك 10" بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بعد اكتمال وصول القوات العسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب القوات السعودية .

القاهرة.. تنطلق، منافسات البطولة الأفريقية للخماسي الحديث، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس (القاهرة الجديدة). ​