القمة "العربية- الأوروبية" بشرم الشيخ غدا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، عددا من القضايا، كان على رأسها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدا بمدينة شرم الشيخ، أعمال القمة العربية ـ الأوروبية التاريخية، التى تعقد للمرة الأولى تحت شعار "الاستثمار فى الاستقرار"، وتستمر يومين، بمشاركة ٥٠ دولة عربية وأوروبية.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يفتتح غدا بمدينة شرم الشيخ، أعمال القمة العربية ـ الأوروبية التاريخية، التى تعقد للمرة الأولى تحت شعار "الاستثمار فى الاستقرار"، وتستمر يومين، بمشاركة ٥٠ دولة عربية وأوروبية، وستعيد هذه القمة رسم خريطة العلاقات العربية ــ الأوروبية فى مختلف المجالات، وتجسد مكانة مصر السياسية على الساحة الدولية، ودورها المركزى فى المنطقة، باعتبارها نقطة التقاء الحضارتين العربية والأوروبية.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يشهد اليوم الأول الجلسة الافتتاحية، تعقبها الجلسة العامة الأولى، التى تبحث تعزيز الشراكة بين الجانبين، وسبل التعامل مع التحديات العالمية، ثم عشاء رسمى على شرف الوفود المشاركة، إلى جانب اللقاءات الجانبية بين القادة والزعماء المشاركين. بينما سيشهد اليوم الثانى لقاءات ثنائية للرؤساء والقادة، تعقبها جلسة حوار تفاعلى، لبحث سبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية، تقتصر على الزعماء وممثلى الدول المشاركة، وستعقد الجلسة الختامية بعد ظهر الإثنين، يعقبها مؤتمر صحفى مشترك، لعرض نتائج القمة.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تابع كافة جوانب سير العمل بقطاعات الطرق والنقل والسكك الحديدية، للوقوف على الموقف الراهن لتلك المرافق الأساسية المهمة، ذات الدور الحيوى فى الربط بين سائر أنحاء الجمهورية، لتيسير حركة الركاب والبضائع وخدمة أهداف الاستثمار والتنمية، وذلك فى اجتماع حضره الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ومختلف مسئولى الوزارة.

وأضافت أن المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر عرض خلال الاجتماع، تقريراً شاملاً تضمن مؤشرات ايجابية حول عمل الهيئة خلال الفترة الماضية، وسير جهود التطوير والتحديث، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن خطط التطوير الخاصة بمرفق السكك الحديدية تشغل أهمية متقدمة ضمن أولويات عمل الحكومة والدولة، فهناك إصرار على النهوض بهذا المرفق والارتقاء بالخدمات التى يقدمها وتحقيق الإدارة الرشيدة له.

وذكرت (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق على تعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التى تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148، ليتماشى التطبيق الفعلى لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية، عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن مصلحة الضرائب ستبدأ فورا فى تنفيذ هذه التعديلات التشريعية، خاصة ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات، وعلى ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر.

وفي الشأن الدولي ، ذكرت (الأهرام) أن الرئيس السودانى عمر البشير أكد ضرورة المضى قدما فى مسيرة الحوار الوطنى ، لتكون أساسا متينا للم شمل القوى الوطنية بعيدا عن الإقصاء، داعيا البرلمان إلى تعليق النظر فى التعديلات الدستورية.

وأضافت أن البشير قرر فرض حالة الطوارئ، وحل حكومة الوفاق الوطنى ، وحل حكومات الولايات، ودعا إلى النظر إلى دور القوات المسلحة فى المشهد الوطنى كضامنة للاستقرار، وبما يصون أمن البلاد ويجنبها مصائر شعوب أخرى .

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة قررت الإبقاء على نحو 200 جندى أمريكى لحفظ السلام، وذلك بهدف طمأنة حلفائها الأكراد، في الوقت الذي تواصل فيه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إجلاء مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى وعوائلهم من آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابى بقرية الباغوز الحدودية مع العراق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: ستبقى فى سوريا لفترة زمنية مجموعة صغيرة لحفظ السلام قوامها نحو 200 جندى". ولم تذكر ساندرز أى تفاصيل إضافية، لكن وصف القوة بأنها "لحفظ السلام" فى سوريا يمكن أن يحفز حلفاء أوروبيين على إرسال قوات الى هناك لمهمة من هذا النوع.

الجمهورية:

من جانبها ، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح غداً بمدينة شرم الشيخ أول قمة علي مستوي القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

وأضافت أن القمة تناقش عدة قضايا مهمة، حيث ترى الدول الأوروبية أن التعاون الإقليمي القوي يعد مفتاحاً لمواجهة التحديات الحالية في ضوء التزام كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي نحو دعم النظام الدولي ومتعدد الأطراف استناداً إلي القانون الدولي.

وأشارت إلى أن جامعة الدول العربية تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في العديد من ملفات الأمم المتحدة مثل أجندة 2030 للتنمية المستدامة والجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ ومنع انتشار الأسلحة.

وأكدت الصحيفة أن الحوار السياسي والتعاون بين الجانبين يركز علي العديد من الملفات الإقليمية مثل عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا والعراق. ومواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بهدف إيجاد حلول دائمة لضمان الأمن والسلام في المنطقة والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (الجمهورية)، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان كشفت عن انتهاء فحص 91% من المستهدفين في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة" في محافظة القاهرة.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الصحة قولها: إن عدد المفحوصين في المبادرة الرئاسية بمحافظة القاهرة سجل 6 ملايين و999 ألفا من أصل 7 ملايين و670 ألفا بنسبة 91% من المستهدف كما انتهت محافظة البحر الأحمر من فحص 93% من المستهدفين بـ "المبادرة الرئاسية" بعد فحص 317 ألف مواطن من أصل 340 ألفا.

وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن أهالي القدس أثبتوا باعتصامهم وصلواتهم ودعائهم قدرتهم علي كسر القرارات الإسرائيلية "الباطلة" بحق المسجد الاقصي، حيث نجح الفلسطينيون. امس في كسر الحصار المفروض علي مصلي باب الرحمة منذ عام 2003 وأدي المئات من الفلسطينيين صلاة الجمعة داخل المبني وفي ساحته.

وأضافت الصحيفة أن المرجعيات الدينية وأعضاء مجلس الأوقاف ومئات الفلسطينيين تقدموا وأعادوا فتح مصلي باب الرحمة المغلق منذ 16 عاما، رافعين العلم الفلسطيني وسط تكبيرات وهتافات لنصر جديد سجلوه بثباتهم علي مدار الأسبوع الماضي، رغم ما تعرضوا له من اعتداء واعتقال وضرب وإبعاد عن الأقصي.

وفي هذا السياق ، أكدت حركة فتح أن القدس والأقصي خط أحمر وأن كيان الاحتلال يتحمل مسئولية أفعاله الإجرامية في ساحات المسجد الأقصي وأن أرواحنا تهون فداء للأقصي والقدس ومقدساتنا الإسلامية.

أخبار اليوم:

وذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح أعمال القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ غدا.

ونقلت عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إنه من المنتظر أن تجمع القمة أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي على المستوى الرئاسي، والذين سيطرحون علي مائدة النقاش التحديات المشتركة التي تواجه الطرفين، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وملفات النزاعات، والقضية الفلسطينية.

وأضافت أن القمة العربية الأوروبية، والتي تعقد لأول مرة، تتناول العديد من الموضوعات السياسية وعلي رأسها القضية الفلسطينية وسبل التوصل إلى السلام الشامل والعادل، فضلا عن بحث ملفات سوريا وليبيا واليمن والجهود العربية والأوروبية والأممية المبذولة، للتوصل لتسويات سياسية لتلك الأزمات، واستثمار سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول العربية والأوروبية، والاتجار بالبشر والسلاح.

وأشارت إلى أن القمة تحت عنوان "في استقرارنا نستثمر"‬، وستبدأ بلقاءات ثنائية بين رؤساء الوفود ثم يجري الافتتاح الرسمي، للمؤتمر يليه جلسات مغلقة ‎وفي اليوم الثاني تعقد جلسة حوار مغلقة لبحث تعزيز الشراكة العربية الأوروبية والتعامل المشترك مع التحديات العالمية ‎ويختتم المؤتمر أعماله بمؤتمر صحفي.

ونقلت الصحيفة عن السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن 24 رئيسا ورؤساء وزراء من بين 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي سيحضرون قمة شرم الشيخ، ومن أبرز الحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (أخبار اليوم) أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة طالب إعداد قائمة سوداء محلية وإقليمية وعالمية بالقنوات والمواقع التي تدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية وتحرض علي العنف على أن تتخذ كل المؤسسات الاجراءات القانونية لمحاسبة هؤلاء المجرمين. وأكد وزير الأوقاف أن مواقع الإخوان الإرهابية تشكل جريمة ضد الإنسانية لما تقوم به من تحريض صريح علي القتل وسفك الدماء.

وأشارت إلى أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل تفقد أمس محطة مترو المرج الجديدة قبل افتتاحها رسميا خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من أعمال الازدواج بين المحطتين القديمة والجديدة بطول 1.3 كم، من أجل تقليل زمن التقاطر من 12 دقيقة إلي 3 دقائق بين المحطتين، ويساهم هذا الازدواج في الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلي المرج الجديدة إلي الزمن القياسي.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن قراره بالانسحاب الكامل من سوريا، في الوقت الذي تواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"‬ محاولات إجلاء ما تبقي من المدنيين في قرية "باجور" آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي شرق البلاد، قبل شن هجوم نهائي علي القرية للقضاء علي العناصر الداعشية هناك.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفي بالي إن القوات ستحاول مجددا، إجلاء أكثر من 3000 مدني يقال إنهم لا يزالون بداخل منطقة الباجوز، مضيفا "‬إن نجحنا بإجلاء كامل المدنيين في أي لحظة سنتخذ قرار اقتحام الباجوز أو نجبر الإرهابيين علي الاستسلام".

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