شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تفتح باب القبول بالتعليم المدمج و"التيرم البينى" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، فتح باب القبول لدفعات جديدة لبرامج كليات التجارة، والآداب، ورياض الأطفال بنظام التعليم المدمج بالفصل الدراسى الجديد مارس 2019، والمقرر عقد امتحاناته فى أوائل يوليو 2019.

ويبدأ المركز فى تلقي طلبات التقديم، اعتبارا من يوم السبت 23 فبراير الجارى، حيث يتقدم الدارس بأوراقه (صورة الرقم القومى، وصورة المؤهل الدراسى، وصورتان شخصية)، لحجز موعد لأداء امتحان القبول الذي يتم عقده من يوم السبت الموافق 9 مارس المقبل، ويقوم المركز بتحديد وإعلان مواعيد إمتحانات القبول تباعا كل فى موعدها.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، يوفر لقاءات أسبوعية مع الدارسين، ومحاضرات إلكترونية، وفصول افتراضية وتطبيقات مطبوعة، وكتاب إلكترونى للطلاب، بهدف مواكبة متطلبات الجودة فى التعليم وقواعدها، وفق أحدث أساليب التدريس والتقويم، والوفاء بمتطلبات التطورات العالمية فى مجال التعليم عن بعد، مضيفآ أن الجامعة تقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات جودة العملية التعليمية، بالإضافة إلي تقديم برامج يحتاجها سوق العمل.

وأشار الدكتور جمال عبد العزيز مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، إلى أنه سيتم فتح باب القبول للدارسين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية بالعام الدراسى 2013-2014، وما قبلها بحيث يتحقق شرط مرور خمس سنوات على تاريخ الحصول على المؤهل المتوسط، على أن يكون الإلتحاق ببرامج نظام التعليم المدمج، وهي علوم الأعمال(كلية التجارة)، وبرامج كلية الآداب (لغة انجليزية/ علم نفس/تاريخ/علم اجتماع/حفظ رقمى ونشر)، وبرامج كلية التربية( طفولة مبكرة / تربية خاصة(.

كما أعلن مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، أنه تقرر فتح باب التسجيل للدارسين بنظام التعليم المفتوح بالتيرم البينى، اعتبارا من اليوم السبت أيضا 23 فبراير 2019 ولمدة أسبوعين، وتعقد امتحاناته فى 20 أبريل القادم.