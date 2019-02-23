وزير التموين يستعرض اليوم ملامح تنقية البطاقات واستبعاد غير المستحقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرا صحفيا ، اليوم السبت، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن الوزير عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات والتى تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.
وكانت الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية ، طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد الجديدة على البطاقات وفقا للمعايير، حيث تضمنت المرحلة الأولى الفئات الأكثر احتياجا ومن المقرر إدارجهم ضمن منظومة دعم البطاقات والخبز خلال الفترة المقبلة.
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