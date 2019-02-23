دليلك.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مصطفى على:

تعقد نقابة الصحفيين، انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 أعضاء بالمجلس، يوم 1 مارس المقبل بنصاب قانوني 50%+1، وفي حال عدم اكتمال النصاب تؤجل الانتخابات أسبوعين لتنعقد يوم 15 مارس بنصاب 25%+1.

ويوضح "الخليج 365" في دليلك الانتخابي كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية كالتالي:

1- تعقد انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين لاختيار نقيب و6 أعضاء

2- يتنافس على مقعد النقيب 11 مرشحًا، فيما يتنافس على المقاعد الست للعضوية 51 مرشحًا

3- مرشحو منصب النقيب: أحمد الشامى (الجمهورية)، إسكندر أحمد (دار التحرير)، سيد الإسكندراني (الجمهورية)، سعيد فرج (الأحرار)، وسمية العجوز (وكالة أنباء الشرق الأوسط)، وضياء رشوان (الأهرام)، وطلعت هاشم (مصر الفتاة)، وعاصم رشوان (حر)، وعبدالنبي عبدالستار (الغد)، ورفعت رشاد (أخبار اليوم)، ومحمد المغربي (الشعب).

4- الأعضاء الستة المنتهية ولايتهم بمجلس النقابة: "حاتم زكريا ومحمد شبانة وخالد ميري ومحمود كامل وإبراهيم أبو كيلة وأبو السعود محمد".

5- يخوض الانتخابات من الأعضاء المنتهية ولايتهم 4 هم حاتم زكريا وخالد ميري ومحمد شبانة ومحمود كامل

6- يخوض الانتخابات من أعضاء سابقين بالمجلس كل من: "خالد البلشي وحنان فكري وهشام يونس"، بالإضافة إلى أعضاء المجلس المنتهية ولايتهم وأيضًا رفعت رشاد المرشح هذه المرة على منصب النقيب.

7- "أحمد الشامي" هو المرشح الوحيد الذي ترشح على منصبي النقيب والعضوية.

8- من بين الوجوه المرشحة للمرة الأولى: "هيثم النويهي وإيمان عوف وأميرة العادلي وحازم حسني وحماد الرمحي وصديق العيسوي".

9- ترشح على منصب النقيب من قبل من بين المرشحين الحاليين كل من: "ضياء رشوان وفاز عام 2013، بينما خسر مرتين، وسيد الاسكندراني ترشح 5 مرات وطلعت هاشم 3 مرات ومحمد المغربي ولم ينجح أي منهم.

10- ينعقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية يوم الجمعة 1 مارس 2019 وفقا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة بنصاب قانوني 50%+1، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تؤجَل للاجتماع الثاني بعد أسبوعين يوم الجمعة 15 مارس 2019 بنصاب قانوني 25%+1.

11- يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

12- في حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس، حيث تتم عملية التصوية من الثالثة عصرا حتى السابعة مساءً.

13- تخضع الانتخابات لإشراف قضائي حيث خاطبت النقابة مجلس الدولة لزيادة عدد القضاة لـ31

14- تم زيادة عدد اللجان لتصبح 30 بمقر النقابة الرئيسي بالقاهرة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بنقابة الإسكندرية.

15- كل ناخب بالنقابة سيعرف مكان لجنته الانتخابية برسالة sms.

16- من الضروري كتابة اسم المرشح ثلاثيا حال تشابه الأسماء.

17- أي إضافة أو إشارة في ورقة الانتخابات تبطلها.

18- لابد من اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب، مع ضرورة اختيار 6 أسماء فقط لعضوية المجلس دون التقيد بعدد المرشحين تحت السن أو فوق السن، على أن يكون التقيد بها فقط وقت الفرز فقط.

19- تحديد فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط باختيار أول ثلاثة أسماء من الأعلى أصوات تحت السن، وإذا حصل زميل من "تحت السن" على أصوات أعلى من الزملاء فوق السن تتم إضافته للفائزين ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن.

20- الانتخابات القادمة هي الانتخابات رقم 51 في تاريخ النقابة.. بينما النقيب القادم للصحفيين هو النقيب رقم 22.