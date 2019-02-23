شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الديوان الأميري لـ«عجمان»: «هوريزون الإماراتية» تضخ أولى استثماراتها في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ ماجد النعيمي، رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان، ورئيس المجموعة الإماراتية للتنمية «هوريزون» استعداد المجموعة لضخ أولى استثماراتها في السوق المصري، الذي يعد الأضخم للمجموعة من حيث التكلفة، وقال النعيمي في بيان صحفي له إن الاستثمارات الجديدة ستوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتاً إلى أن المجموعة ستعلن خلال الأسابيع المقبلة عن استثماراتها الجديدة، بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالقاهرة وعلي رأسهم السفير الإماراتي.

وأضاف أن اتجاه مجموعة «هوريزون» للتنمية الاماراتية لضخ استثماراتها الضخمة في مصر جاء نظراً للثقة القوية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة إلى جانب جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية مما جعلها الوجهة الأولى للاستثمار في أفريقيا، ونجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الخطوات الإصلاحية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن مناخ الاستثمار في مصر واعد نظراً لما حققته القاهرة من طفرات استثمارية كبيرة وفقاً لما أعلنه البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة بالاستثمار في منطقة كينج مريوط التي ستشهد انطلاقه عالمية للاستثمار فيها مجموعة «هوريزون» بالتعاون مع مجموعة انفينتى فيجن (Infinity Vision).

من جانبه أشار الشيخ صالح الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «إنفينتي فيجن» إلى أن مشروع «سيتي ووك» الذي سيتم إطلاقه يعد نموذج لمراكز التسوق غير المسبوقة في مصر ويحمل مفاجآت في التصميم والتشغيل، وسيكون مركزًا فريدًا من نوعه حيث يمتلك المكان مقومات تصميمية وتنفيذية وتشغيلية، ويتميز بحضور أهم الماركات العالمية والترفيهية والخدمية في المطاعم وقطاع التجزئة والخدمات والأنشطة الترفيهية.