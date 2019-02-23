شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ندوة حول دور المرأة في التنمية بمسجد الحصري مدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف، ندوة علمية كبرى بمسجد الحصري – مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، تحت عنوان: "دور المرأة في التنمية"، عقب صلاة المغرب اليوم السبت، برعاية وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة. يحاضر بالندوة: د. محمد السيد إبراهيم نصار – عضو الإدارة العامة للإرشاد الديني بالوزارة، و د. محمد محمود عبد المهدي – مفتش بأوقاف الجيزة، و د. أحمد فرج ريحان – إمام المسجد.

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