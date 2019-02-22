أخبار مصر | الخارجية تهيب بالمصريين المقيمين في إيطاليا مراعاة قوانين تربية الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية تهيب بالمصريين المقيمين في إيطاليا مراعاة قوانين تربية الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهابت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بالمواطنين المصريين المقيمين في إيطاليا ضرورة مراعاة القوانين الإيطالية المتعلقة بتربية الأطفال.

وذكرت الوزارة أنه وفقًا للقانون الإيطالي يتم إبعاد الأطفال عن والديهم وايداعهم بدور الرعاية بأمر من القضاء في حال تعرضهم للعنف اللفظى أو الجسدى أو ارتكاب أى خطأ من الوالدين يستوجب فصل أولادهم عنهم بما فى ذلك العنف الأسرى، وذلك بعد قيام السلطات الإيطالية بمتابعة الأسرة والأطفال وعقد لقاءات مع الوالدين من خلال اخصائيين اجتماعيين وأطباء نفسيين.

وأكدت وزارة الخارجية - فى بيان صحفي - على أن فصل الأطفال عن ذويهم بموجب القانون الإيطالي يسري على جميع الجنسيات.