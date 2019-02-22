أخبار مصر | معاشات المهن الطبية فى خطر.. "الدستورية" تنظر إلغاء الدمغة الطبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معاشات المهن الطبية فى خطر.. "الدستورية" تنظر إلغاء الدمغة الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة المرشح على منصب نقيب عام الصيادلة، من كارثة ستلحق بصندوق المعاشات والإعانات باتحاد المهن الطبية، الذى يصرف المعاشات والإعانات للنقابات الأربعة (الأطباء، الصيادلة، البيطريين، الأسنان).

وأوضح الشيخ أن هناك قضية مرفوعة من قبل شركات الأدوية منذ عام 2006 لإلغاء الدمغة الطبية، وأن المحكمة الدستورية العليا ستنظر تلك القضية يوم 2 مارس المقبل، متعجبًا من تحريك القضية بعد تلك السنوات.

وأشار الشيخ إلى أن الدمغة الطبية، مصدرها الرئيسي دمغة الأدوية وتصل لحوالي مليار جنيه سنويًا، وهي الممول الأكبر لصندوق الإعانات والمعاشات، موضحًا أن معاش أعضاء المهن الطبي قد ينخفض من 800 جنيه إلى 250 جنيه فى حال إلغاء الدمغة.

وقال الشيخ إن حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون خلال 3 شهور، وأن أحكام المحكمة لا طعن عليها، مطالبًا بتحرك سريع وتوكيل محامى له خبرة دستورية للدفاع أمام المحكمة.

وانتقد مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية الذى لم ينعقد منذ عام، ووصفهم بأنهم فى غيبوبة، وهمهم أرباح الشركات وتعيين المقربين والمحظوظين فيها، وانتقد أيضًا مجلس النقابة العامة للصيادلة لعدم متابعتهم للأمر.