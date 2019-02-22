أخبار مصر | "مستقبل وطن" يطلق مبادرة "نور عنينا" بمحافظة الجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يطلق مبادرة "نور عنينا" بمحافظة الجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق النائب نافع هيكل، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، مبادرة "نور عنينا" للكشف علي أمراض العيون، بمنطقة الشوبك الشرقي مركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك استكمالا لمبادرة "نور الحياة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع العام الجاري.

وقال "هيكل"، إن الحزب سيواصل مساعيه الوطنية من أجل الاستمرار في زيادة التكاتف المجتمعي بين كافة أطياف الشعب، وتخفيف الأعباء من على كاهل المصريين من الفئات الفقيرة، لافتًا إلى أن الأسبوع الجاري سيستكمل الحزب تنظيم القوافل الطبية لأهالي محافظة الجيزة.

وأضاف هيكل، أن القافلة الطبية ستتواجد في الميادين الكبرى بالمحافظة وستتولى الكشف والفحص عن أمراض العيون لجميع المواطنين بدون مقابل، مشيرًا إلي أنه تم توقيع الكشف علي ٢٧٥ حالة في اليوم الأول لها، وصرف الأدوية اللازمة وتحديد موعد إجراء العمليات بالمجان.