شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في لقاء «كلمني واشفني» بوادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ظهر الجمعة، في فعاليات اللقاء الروحي الثالث «كلمني واشفني»، الذي تستضيفه الكنيسة الرسولية برعاية القس ناصر كتكوت، الرئيس العام للكنائس الرسولية في مصر، بوادي النطرون، بحضور ٢٠ ألف مشارك من شعب الكنائس الإنجيلية من مختلف المذاهب، بمشاركة المرنم صموئيل فاروق وفريق ترانيم «الربابة».

وقال زكي خلال كلمته: «إن رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر تتبنى كل اللقاءات الروحية التي تهدف إلى تقديم فكر ديني يسهم في بناء المجتمع المصري، ويعزز التواصل مع شعب الكنائس الإنجيلية بمختلف محافظات مصر».