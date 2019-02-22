شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأوروبى يصل شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس الرومانى ورئيس الاتحاد الأوروبى كلاوس يوهانس، إلى شرم الشيخ للمشاركه فى فعاليات القمة العربية - الأوروبية، بحسب التليفزيون المصرى.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد غد، الأحد، فعاليات القمة العربية- الأوروبية، والتى تعقد للمرة الأولى وتستضيفها مدينة شرم الشيخ.

وتستمر القمة لمدة يومين، حيث تضم 49 دولة، منها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، ومن المقرر أن تتناول مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، التجارة والاستثمار، الهجرة، مواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.