الزراعة: تحرير 273 محضرًا بحملات التفتيش على اللحوم خلال أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا عن إجمالي مضبوطات التفتيش على اللحوم خلال الفترة من 8 حتى 21 فبراير، تبلغ 15 طنًا و297 كجم أسماك مجمدة ودواجن ولحوم بلدي بقري وضأن ولحوم مجمدة، وكبدة مجمدة، ومصنعات لحوم، وأحشاء ودهون في 19 محافظة.

وقالت "محرز"، إنه تم تحرير 273 محضرًا قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بمحافظات الأسكندرية، والشرقية، والغربية والمنيا، والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم والبحيرة والمنوفية و القليوبيه والسويس والإسماعيلية، و بني سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا والبحر الأحمر، والأقصر وأسوان.

وشددت نائب وزير الزراعة، على أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الزراعة للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي والحد من مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر، وفقًا للمواصفات المصرية لتداول اللحوم وتأكيد وصول غذاء صحي آمن للمواطنين في المقام الأول.

وأضافت نائب وزير الزراعة: "تم ضبط 12 طنًا و64 كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي الصلاحية، وتم تحرير 134 محضرًا للمخالفين".

وأوضحت "محرز"، أنه تم ضبط 3 طنًا و233 كجم مضبوطات بعدد 139 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومخالف للقوانين و قرارات ومضبوطات مجهولة المصدر، و أن تم إعداد التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضبد المخالفين و قد كانت جميع الحملات التي قام بها البيطريون في أنحاء الجمهوريه بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة.