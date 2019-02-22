3 مصابين في سقوط سيارة من أعلى محور 26 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة؛ إثر سقوط سيارة ملاكى من أعلى محور 26 يوليو.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بمنطقة المنصورية بنطاق مركز شرطة كرداسة.

كشفت المعاينة الأولية اصطدام 3 سيارات أعلى المحور اتجاه مدينة السادس من أكتوبر، مما أسفر عن سقوط إحداها من أعلى المحور، وتم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى.

ودفع اللواء علاء متولي مدير مرور الجيزة بأوناش الإغاثة على الطريق لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.