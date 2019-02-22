أخبار مصر | رئيس "أفريقية النواب" يشيد باحتفالية وزارة السياحة بمعبد "أبو سمبل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "أفريقية النواب" يشيد باحتفالية وزارة السياحة بمعبد "أبو سمبل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب عن دائرة "دار السلام" بمحافظة سوهاج، بالاحتفالية التي نظمتها وزارة السياحة لما يقرب من ١٦ سفيراً إفريقيا و٦ قائمين بالأعمال لمدينة أبو سمبل فى ضوء الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده بأبو سمبل والتي حدثت فجر اليوم الجمعة.

الجدير بالذكر أن الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، أعلن أن مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي والتي تأتي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للدورة الحالية 2019 واستضافتها لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقد قامت وزارة السياحة بتنظيم حفل عشاء للسفراء والدبلوماسيين الأفارقة وعائلاتهم على متن إحدى البواخر النيلية في أبو سمبل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وشهدت الجولة حضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور خالد عناني وزير الاثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والسيد طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والسيد ماجد أبو الخير وكيل اللجنة، والسفير ماهر العدوي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وقام الدكتور مصطفى وزيري الآمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالشرح الأثري للسفراء أثناء الجولة.