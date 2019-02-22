شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض الوثائق التاريخية المصرية في يوجودينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، معرض الوثائق التاريخية المصرية بالمركز الثقافي في يوجودينا، ويضم معروضات جديدة لأول مرة بالمركز.

واستقبل مستر بالما، رئيس المجلس النيابي الصربي، المحافظ والوفد المرافق له بمدينة يوجودينا لافتتاح المعرض وعقد مؤتمرا صحفيا يضم مختلف وسائل الإعلام الصربية لتغطية هذا الحدث، لافتا إلى أنه من أهم الأحداث الجارية بصربيا في هذا الوقت، ليأتى الافتتاح بمناسبة مرور ١١٠ أعوام على العلاقات المصرية الصربية.

وأوضح المحافظ خلال المؤتمر الصحفى أنه سيكون هناك المزيد من التعاون بين البلدين في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الصربي سيقوم بزيارة مصر قريبا للتوسع فى سبل التعاون والتنسيق بين الدولتين، مضيفا أنه لن يقتصر التوسع على القطاع السياحى للبحر الأحمر فقط وإنما سيشمل زيادة التعاون التجارى بين مصر وصربيا من حيث الاستيراد والتصدير وغيرهما من المجالات المختلفة.

كما وجه عبدالله الشكر على حفاوة الترحيب والاستقبال، مشيرا إلى أن هذه هي الزيارة الثانية لصربيا ولكنها لن تكون الأخيرة بل سيكون هناك العديد من الزيارات المتبادلة.