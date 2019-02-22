شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل طبية مجانية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة تكنوكلينيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفين، المشرف على مشروع العلاج، بأنه سيتم تنظيم قوافل طبية داخل مقر نقابة الصحفيين، لتقديم خدمة الكشف المجانى على الصحفيين وأسرهم بالتعاون مع مؤسسة تكنوكلينيك.

وأكد «خراجة» أن تكنوكلينك ستقوم بتوفير فريق متخصص على أعلى مستوى من الأطباء والفنيين في كافة التخصصات لتقديم خدمات الكشف الطبي للصحفيين وأسرهم مجانا، وقال إنه سيتم انطلاق أولى القوافل الطبية اعتبارا من الأحد 3 مارس ولمدة ٩ أيام ،لافتا إلى أن تلك الخطوة تأتى ضمن حزمة الخدمات الإضافية التي تقدمها نقابة الصحفيين لأعضائها وأسرهم.

من جانبها، رحبت الدكتورة ولاء فتحى المدير التنفيذى لتكنوكلينك بالتعاون مع نقابة الصحفيين باعتبارها من أعرق النقابات المهنية في مصر، وقالت إن تلك القوافل ستقدم الكشف المجانى في مختلف المجالات والتخصصات، لافتة إلى أن تكنوكلينيك ستوفر أيضا للصحفيين وأسرهم تحاليل طبية من خلال معامل تكنولاب التي تتميز بامتلاكها أحدث الأجهزة الطبية والمعملية فضلا عن فريق متخصص من الأطباء والفنيين المتوفرين على مدار اليوم لضمان تقديم خدماتهم لكافة العملاء.

وأضافت «ولاء» أن القوافل الطبية هدفها تقديم الرعاية الصحية للصحفيين، والوقاية من الأمراض واكتشافها في بداياتها والتوعية بضرورة إجراء الكشف الدورى، لافتة إلى أن ذلك يوفر الآلاف من الجنيهات مما قد تتحمله ميزانية النقابة للعلاج من الأمراض.