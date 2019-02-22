شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي: البحث العلمي والتعاون الدولي القاطرة الرئيسية للحاق بركب التقدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسين المغربي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن مصر تسعى إلى اللحاق بركب التقدم بالعلم والبحث العلمي، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية وبدونه لا يمكن حل المشاكل المجتمعية.

وقال «المغربي»، تعقيبا على إطلاق القمر الصناعي المصري «إيجيبت سات A» لخدمة البحث العلمي والاستشعار من بعد والتنمية، إن الدولة مؤمنة بدور وأهمية البحث العلمي، مشيراً إلى أهمية تحديد آليات العمل وتهيئة المناخ المناسب للمبتكرين في كافة المجالات البحثية.

ورحب المغربي بمساهمة الخبراء والمهندسين المصريين في التصنيع المشترك للقمر المصري مع الجانب الروسي خلال الفترة السابقة.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كان قد أعلن عن إطلاق القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) من قاعدة إطلاق بياكنور الروسية بحضور وفد رفيع المستوى من علماء هيئة الاستشعار من بعد وعلوم الفضاء المصرية التابعة للوزارة، ووفد وكالة الفضاء الروسية ومؤسسة الصواريخ والأقمار الصناعية الروسية (إينرجيا).

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) يدعم أغراض البحث العلمي والاستشعار من بعد ومجالات التنمية المستدامة المختلفة بالدولة على مستوى (الزراعةـ التعدين ـ التخطيط العمراني ـ البيئة)، وكذلك الرصد السلبي للمخاطر الطبيعية مثل (التصحر ـ حركة الكثبان الرملية ـ السيول) وغيرها.

كما يساعد القمر الصناعي المصري في متابعة المشروعات التنموية الكبرى (مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ـ جبل الجلالة ـ مشروع مدينة العلمين الجديدة) وغيرها من المشروعات التنموية المختلفة بالدولة.