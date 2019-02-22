رئيس "دعم مصر": على الدول الداعمة للإرهاب العودة لقيم السلم والسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

دعا زعيم الأغلبية رئيس ائتلاف "دعم مصر" الدكتور عبد الهادي القصبي، الدول والهيئات والمنظمات الدولية التي تدخلت أو ساعدت أو مولت من أجل التدخل في شئون الدول الأخرى واستقلالها وإشعال الفتن فيها ودعم الإرهاب والخوف والقتل وسفك الدماء، إلى العودة لقيم السلم والسلام واحترام حقوق البشر.

وألقى القصبي كلمة مصر في مؤتمر جماهيري حاشد ضم نخبة كبيرة من العلماء والمثقفين والمفكرين في المنتدى الدولي للسياحة الدينية الذي تستضيفة دولة أوزباكستان.

وأكد القصبي، حسب بيان صادر عن مكتبه، أن أوزباكستان دولة صاحبة تاريخ وتراث وحضارة ورئيسها شوكت ميرضائيف جاهد طويلا من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية والثقافية والتعليمية والاقتصادية والتشريعية سعيا لتحقيق الرخاء والتنمية، فحقق خلال عامين ما لم يتم تحقيقه في سنوات طويلة وعمق وحسن العلاقات مع دول العالم بشكل عام ومع مصر بشكل خاص.

وأشار إلى أن مصر كنت في مقدمة دول العالم اعترافا باستقلال جمهورية أوزباكستان في عام 1991، منوها بالعلاقات العميقة بين البلدين والتي توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لأوزباكستان في سبتمبر الماضي، ووقع خلالها الرئيسان 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين ثم أعقبها زيارة تاريخية لشيخ الأزهر الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في أكتوبر الماضي.

وأضاف القصبي أن أوزباكستان تضم مدنا تاريخية، منها طشقند التي احتضنت الحضارات المختلفة ومدينة بخارى أعظم مدن ما وراء النهر وأرض النحاس مدينة التجار والعلم ومدينة سمرقند التي وصفها أبن بطوطة بأنها أكبر المدن وأحسنها وأتمها جمالا، أو كما قيل عنها "الياقوتة".