قوافل طبية مجانية بـ"الصحفيين" للأعضاء وأسرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفين والمشرف على مشروع العلاج، إنه سيتم تنظيم قوافل طبية داخل مقر نقابة الصحفيين، لتقديم خدمة الكشف المجاني على الصحفيين وأسرهم بالتعاون مع مؤسسة تكنوكلينيك.

وأكد "خراجة"، أن "تكنوكلينك" ستوفر فريقًا متخصصًا على أعلى مستوى من الأطباء والفنيين في جميع التخصصات لتقديم خدمات الكشف الطبي للصحفيين وأسرهم مجانًا، وأضاف: "سيتم انطلاق أولى القوافل الطبية اعتبارًا من الأحد 3 مارس ولمدة ٩ أيام، وأن تلك الخطوة تأتي ضمن حزمة الخدمات الإضافية التي تقدمها نقابة الصحفيين لأعضائها وأسرهم".

من جانبها، رحبت الدكتورة ولاء فتحي المدير التنفيذى لتكنوكلينك بالتعاون مع نقابة الصحفيين باعتبارها من أعرق النقابات المهنية في مصر، وقالت إن تلك القوافل ستقدم الكشف المجاني في مختلف المجالات والتخصصات، لافتة إلى أن تكنوكلينك ستقدم الخدمات أيضًا للصحفيين وأسرهم الذين يحتاجون إلى تحاليل طبية وذلك من خلال معامل "تكنولاب" التي تتميز بامتلاكها أحدث الأجهزة الطبية والمعملية فضلاً عن فريق متخصص من الأطباء والفنيين المتوفرين على مدار اليوم لضمان تقديم خدماتهم لجميع العملاء.

وأضافت ولاء: "القوافل الطبية هدفها تقديم الرعاية الصحية للصحفيين، والوقاية من الأمراض واكتشافها في بداياتها والتوعية بضرورة إجراء الكشف الدوري"، لافتًا إلى أن ذلك يوفر الآلاف من الجنيهات، مما قد تتحمله ميزانية النقابة للعلاج من الأمراض.