ننشر قائمة رؤساء وفود الدول الأوروبية المشاركة في قمة شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: تنطلق بعد غدٍ الأحد، أعمال القمة العربية- الأوروبية، بمدينة شرم الشيخ. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة بحضور عدد من زعماء دول الاتحاد الأوروبي، والدول العربية وذلك تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار". وينشر "الخليج 365"، قائمة بأسماء 27 رئيسًا للوفود الأوروبية المشاركة، كالآتي: - النمسا: رئيس الوفد، المستشار زيباستيان كورتس. - بلجيكا: رئيس الوزراء شارل ميشيل. - بلغاريا: رئيس الوزراء بويكو بوريسوف. - قبرص: الرئيس نيكوس أناستاسياس. - جمهورية تشيك: رئيس الوزراء أندريه بابيش. - كرواتيا: رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش. - الدنمارك رئيس الوزراء لارس راسموسن. - أستونيا: رئيس الوزراء، جوري راتاس. - فنلندا: رئيس الوزراء يوها سيبيلا. - ألمانيا: المستشاره إنجيلا ميركل. - اليونان: رئيس الوزراء إليكسيس تسيبراس. - المجر: رئيس الوزراء فيكتور أوربان. - إيطاليا: رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي. - أيرلندا: رئيس الوزراء، ليو فرادكار. - جمهورية لاتفيا: وزير الخارجية إدجار رينكيفيتش. - ليتوانيا: وزير الخارجية ، ليناس لنكيفيشسيوس. - مالطا: رئيس الوزراء، جوزيف موسكات. - هولندا: رئيس الوزراء مارم روته. - بولندا: رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي. - البرتغال: رئيس الوزراء أنطونيو كوستا. - رومانيا: رئيس الجمهورية كلاوس يوهانيس. - سلوفاكيا: رئيس الوزراء بيتر بيلحريني. - سلوفينيا: رئيس الوزراء ماريان شاريتس. - إسبانيا: وزير الخارجية جوسيب بوريل. - السويد: رئيس الوزراء ستيفان لوفين. - بريطانيا: رئيسة الوزراء تيريزا ماي. - فرنسا: وزير الخارجية جان إيف لودريان.

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