"دعمًا للاستقرار".. 7 لجان نقابية تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

أعلنت عدد من اللجان النقابية بـ7 شركات من مختلف المحافظات، موافقتها على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، من أجل دعم الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات.

وأعلنت الشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأٌقطان بالأسكندرية، وتضم "296" عاملًا، الموافقة على التعديلات الدستورية ومد فترة الرئاسة لمدة 6 سنوات للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الأسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وعددهم "2000" عامل، عن دعمها الكامل لتعديل الدستور، لاستمرار مسيرة الانجازات.

وأيدت اللجنة القنابية للعاملين بشركة ممفيس للتوكيلات الملاحية وعددهم "121" عاملًا، التعديلات الدستورية من أجل مسيرة التنمية والرخاء.

من جانبهم، أكد العاملين بشركة مصانع النحاس المصرية وعددهم "1700" عامل، أنهم على قلب رجل واحد يؤيدون التعديلات الدستورية.

كما أعلنت النقابة العامة لعمال الشركة الأهلية للغزل والنسيج بالأسكندرية وعددهم "540" عاملًا، تأييدها للتعديلات، وهو ما فعلته النقابة العامة لأعمال النقل البحري والبري وعددهم "144" عاملًا، بهدف الوقوف خلف القيادة السياسية الواعية لصالح الوطن.

وأبدت اللجنة النقابية للعاملين بالبرليد المصري بالاسكندرية وعددهم "2000" موظف، دعمها الكامل للتعديلات الدستورية.

وكان مجلس النواب، أعلن في جلسته الخميس 14 فبراير الجاري، موافقة أغلبية أعضائه نداء بالاسم على تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر، بواقع 485 نائباً.

وأحال رئيس مجلس النواب، التقرير الذي وافق عليه البرلمان بالأغلبية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وحدد لها مهام واضحة خلال 60 يوماً، أولها فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من لنواب والمؤسسات والجهات المختلفة لمدة 30 يوما، بشرط أن يقتصر على المواد التى وافق المجلس على مبدأ تعديلها.

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نص كامل| ننشر مذكرة تعديلات الدستور المُقدمة للبرلمان